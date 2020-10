Det var på alle måder en aften til glemmebogen for FC København.

Holdet tabte 2-1 på eget græs til AaB og har dermed nu blot fire point efter fem kampe. Men det var ikke det eneste, der ikke gik efter planen.

Der udspillede sig nemlig også et mindre drama på tribunen, hvor de få fremmødte gæster var placeret.

Efter omkring ni minutter af kampen begyndte det at buldre fra Nedre C-tribunen (SOM DU KAN HØRE I VIDEOEN HEROVER), inden røg pludselig steg op fra trappeopgangene. Røgen kom fra området under tribunen. Noget, der tilsyneladende skabte stor forundring blandt de fremmødte, der nu var indhyllet i røg. Lys glimtede, og panikken bredte sig langsomt, mens tilskuerne forsøgte at komme væk fra deres pladser, og orangeklædte vagter gik i gang med undersøgelserne.

Det var en transformerstation, den var gal med.

»Vi ved faktisk ikke helt, om der opstod brand, men der var i hvert fald noget røgudvikling, og derfor flyttede vi folk i slutningen af første halvleg,« siger Jes Mortensen, kommunikationschef i FC København, til B.T.

Han forklarer, at brandvæsnet blev tilkaldt som en del af proceduren, men at røgen ikke udviklede sig til noget mere dramatisk. I slutningen af halvlegen flyttede man alligevel de fremmødte over på en anden tribune, da de gik rundt om banen i pausen:

»Når der kommer røg ud af noget, så flytter vi selvfølgelig folk for en sikkerheds skyld. Men der var ikke nogen, der kom til skade, eller noget, der sprang i luften.«

Kampen blev ikke afbrudt, og det var heller ikke noget, der umiddelbart var til at se på tv, men alligevel kommer episoden på et uheldigt tidspunkt, da FCK havde inviteret politikere i Parken.

Det skete i kølvandet på den nye kampagne af Divisionsforeningen og DBU, der har til formål at promovere de sikre forhold ved at gå på stadion under coronapandemien.

FCK ønskede at vise politikerne, hvordan de operererede under Superliga-ordningen, der gjorde det muligt at lukke 500 ind i lukkede sektioner og ikke blot 500 på hele stadion, som tilfældet er nu.

Jes Mortensen mener dog ikke, at røgudviklingen spolerede noget på den front:

»Nej, det synes jeg ikke. De fik jo den oplevelse, som de skulle have. Det gjorde ikke så meget, de fik bare lov til at sidde et andet sted, hvor procedurerne var fuldstændig de samme.«

Blandt de fremmødte politikere var Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, Naser Khader fra Det Konservative Folkeparti og Martin Geertsen fra Venstre.

FCK tabte kampen med 2-1. Iver Fossum scorede begge nordjydernes mål, mens Rasmus Falk reducerede i slutminutterne. Det var deres første nederlag i Superligaen på hjemmebane til AaB siden 2007.

Med resultatet er FCK nummer ni. Fire point efter netop AaB, der sidder på den sidste plads i mesterskabsspillet.