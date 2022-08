Lyt til artiklen

Den tidligere fodboldspiller Thomas Ravelli fik sig noget af en overraskelse på sin morgengåtur søndag.

Ifølge det svenske medie Expressen var fodboldikonet med til at redde en ældre mands liv, efter han var kollapset på sin altan.

Thomas Ravelli blev selv opereret for en hjertefejl den 29. august sidste år. Sammen med familien tog han efterfølgende et kursus i hjertelungeredning.

»Det føles fantastisk at kunne være med til at redde et andet menneskes liv,« siger Thomas Ravelli til Expressen.

Den ældre mand overlevede nemlig, og ifølge Ravelli var det et lykketræf, at han kom gående forbi. For han plejer hverken at gå den vej eller i det tempo.

En hjertestarter kan være afgørende i en situation, hvor man skal udføre førstehjælp, og efter episoden - samt sin egen operation - mener legenden, at disse skal være mere tilgængelige, og at man skal lære førstehjælptidligt i skolen.

»Det er ekstremt vigtigt,« siger han til Exspressen.

Selvom hverdagen har ændret sig efter operationen, har den nu 63-årige Ravelli det godt, og han er glad..