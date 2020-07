Der er vigtige ting på spil i top og bund i sidste spillerunde, der fløjtes i gang søndag klokken 17.00.

Store skæbnesøndag.

Der er, hvad der venter i sidste spillerunde af Premier League.

I bunden kæmper tre klubber om at undgå de to sidste nedrykningspladser, og i toppen skal det afgøres, om Ole Gunnar Solskjær formår at fuldende et stort Manchester United-comeback, om Frank Lampard kan fuldende en forrygende debutsæson for Chelsea med stil og om Leicester -manager Brendan Rodgers igen smider en overraskende triumf.

De tre klubber ligger side om side i tabellen med kun ét point og målscoren som separator, og kun to af dem følger med mesteren Liverpool og Manchester City i Champions League.

Fælles for de tre managere er, at de hellere taler om det allerede opnåede, end om hvad de risikerer at gå glip af.

På King Power Stadium tager Leicester imod Manchester United i rundens helt store vind-eller-forsvind-kamp. På sidelinjen sidder Brendan Rodgers, som i sin tid i Liverpool så Steven Gerrard glide i et afgørende øjeblik, da hans hold endte med at lade det eftertragtede mesterskab slippe væk.

Søndag kan Rodgers i Leicester så igen se det hele smuldre til allersidst, hvis holdet glipper den plads i Champions League, som ellers længe har virket så sikker.

- Vi har stadig muligheden. Lykkes det os ikke, vil der selvfølgelig være en smule skuffelse, men vi må også være taknemmelige for, hvad spillerne har opnået og leveret.

- Vores mål var at komme i top-6, og det ville før sæsonen havde været en stor præstation af os, siger Brendan Rodgers til klubbens hjemmeside.

Klubben med Kasper Schmeichel på mål lå i en længere periode helt oppe på andenpladsen i Premier League og havde 14 point ned til Manchester United på femtepladsen.

Men særligt efter coronapausen er det gået ned ad bakke, og derfor er kravet som udgangspunkt en sejr over formstærke Manchester United, der er kommet fra baghjul.

- Da vi startede igen efter nedlukningen, var vi nødt til at satse. Vi var nødt til at gå efter at forbedre målscoren og hente point.

- Indsatsen og resultaterne har været fantastiske, siger Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær ifølge AFP.

I de otte kampe efter coronapausen har hans tropper hentet 18 point, mens Leicester har hentet 9 og Chelsea 15.

Faktisk skal man helt tilbage til 22. januar for at finde det seneste nederlag til Manchester United i Premier League.

Uafgjort vil derfor være nok til at holde Leicester bag sig, men netop det resultat kan koste Frank Lampards Chelsea en plads i top-4, hvis holdet ikke får point hjemme mod farlige Wolverhampton.

Den tidligere midtbaneprofil overtog managerposten i sin tidligere klub i sommer og har trods manglende indkøb ført den mod toppen.

- Vi bør allerede nu føle, at vi har opnået meget, fordi mange ikke forventede os i top-4, og nu kan vi selv afgøre det.

- Vi ved, hvad der ligger foran os. Der er meget i spil på søndag, men det vigtige er, at vores spillere fokuserer på sig selv. Vi kan ikke påvirke, hvad der sker andre steder, siger Frank Lampard ifølge Reuters.

Efter coronapausen er særligt den 33-årige angriber Olivier Giroud trådt i karakter med fem mål i de otte ligakampe.

For Leicester har jævnaldrende Jamie Vardy lavet fire mål.

I Manchester United skal man dog i høj grad kigge mod to af de unge. 22-årige Marcus Rashford har nettet 17 gange i Premier League, mens 18-årige Mason Greenwood har scoret 10 gange i ligaen - heraf 5 i de seneste 6 kampe - og 17 gange i alt i sæsonens kampe.

Dermed har ingen teenager ifølge AFP scoret flere mål for United i en enkelt sæson end ham, George Best, Brian Kidd og Wayne Rooney.

Skulle Manchester United blive sorteper, har klubben muligheden for at kvalificere sig til Champions League ved at vinde Europa League.

Chelsea har samme mulighed ved at vinde Champions League, men tabte 0-3 til Bayern München i den første af to ottendedelsfinaler.

I bunden af Premier League er dramaet lige så stort.

Norwich er rykket ned, men Bournemouth, Watford og Aston Villa kæmper om at undgå de sidste to nedrykningspladser i et meget tæt kapløb, hvor målscoren kan blive afgørende.

/ritzau/