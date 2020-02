Drama midt i den danske eufori i Skotland!

Der var enorm dansk jubel på Celtic Park torsdag aften. Og det manglede da også bare, for FC København leverede et kæmpe europæisk resultat ved at slå storklubben Celtic ud med en fremragende 3-1-sejr.

Men én af de tilrejsende københavnere havde en dårlig aften. B.T.s mand på Celtic Park fortæller nemlig, at én af FC Københavns medrejsende vagter under opgøret blev ført væk af politiet.

Dramaet opstod i forbindelse med FC Københavns 2-1-scoring. Her forsøgte målscorer Pep Biel at komme ud til de medrejsende FCK-fans - men blev stoppet hårdhændet af nogle skotske vagter/betjente.

Om det var den behandling, FCK-vagten protesterede over, vides endnu ikke. Men vagten blev efterfølgende eskorteret væk af betjente i gule veste.

På tv-billeder kan man ane, hvordan den danske vagt i den lyserøde vest bliver konfronteret af guldklædte betjente.

B.T. forsøger at få en kommentar fra FC København.

FCK vandt samlet 4-2 over skotterne og er med i bowlen, når der i morgen klokken 13.00 trækkes lod til Europa Leagues 1/8-finaler.