Det gik bestemt ikke stille for sig, da Ajax og Feyenoord krydsede klinger i weekenden.

Et opgør, der er blandt de største i hollandsk fodbold, og som oftest er lig med sitrende stemning fra tribunerne.

Og det blev i den grad dramatisk, da der udbrød brand bag det ene mål på Johan Cruyff Arena.

Spillerne stod ellers klar, der var trukket lod om banehalvdel, og det var blot et spørgsmål om sekunder, før dommerne kunne fløjte topkampen i gang.

Men det måtte altså vente, for pludselig var der flammer på den ene tribune som følge af noget pyroteknik, der havde fået godt fat i et banner, der hang på tribunen. Du kan se hele episoden i toppen af artiklen.

Ilden blev hurtigt slukket, men der stod en tyk røgsky op bag det ene mål, og derfor måtte de to mandskaber lige væbne sig med tålmodighed, inden kampen kunne starte - en smule forsinket.

Ifølge Goal var der heldigvis ikke nogen, der kom til skade under episoden.

Ajax vandt kampen med 3-2 i en kamp, hvor det ellers var gæsterne, der kom foran med to mål. Men hjemmeholdet ville det anderledes og leverede et stærkt comeback, der betyder, at de lige nu ligger nummer et i Æresdivisionen med 66 point.

På andenpladsen ligger PSV Eindhoven med 64 point, mens Feyenoord indtager tredjepladsen med 55 point.