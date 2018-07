Kylian Mbappé havde en stor VM-slutrunde sammen med det franske landshold, men meget kunne have set anderledes ud for den talentfulde teenager.

Dagen før VM-semifinalen mod Belgien blev den 19-årige angriber nemlig ramt af voldsomme smerter i ryggen. Det skriver den franske sportsvis L’Equipe ifølge mediet AS.

»Da han står ud af sengen og vil gå i bad, så gør han en forkert bevægelse. Det føles som en skarp smerte i ryggen, og da han hører en lyd fra ryggen, falder han sammen i sin seng som lammet,« skriver avisen.

Mbappé var en af Frankrigs helt store profiler under VM i Rusland og scorede i alt fire mål. Foto: ADRIAN DENNIS

Kollapset skyldtes tre blokerede hvirvler, men efter noget behandling var Mbappé i stand til at spille både semifinalen og finalen.

Den 19-årige PSG-spiller har efterfølgende også fortalte mediet France Football, hvorfor kollapset blev holdt hemmeligt.

»I bund og grund handlede det om ikke at advare vores modstandere om det, fordi de så ville kunne udnytte det og angribe mig på det følsomme område. Det var derfor, vi skjulte det hele. Selv til finalen,« fortæller Kylian Mbappé.

Foto: KAI PFAFFENBACH

Og selv om han stadig ikke var helt på toppen i de afgørende VM-kampe, formåede franskmanden alligevel at stråle og blev i 4-2-sejren over Kroatien den første teenager siden Pelé i 1958 til at score i en VM-finale. Mbappé blev samtidigt også kåret til turneringens bedste unge spiller.