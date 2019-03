Officielt er den svenske landsholdsspiller Emil Forsberg småskadet. Men noget tyder på, at der stikker mere under.

Søndag morgen meldte det svenske fodboldlandshold ud, at RB Leipzig-spilleren havde forladt truppen og taget retur til Tyskland.

Allerede lørdag aften meldte Aftonbladet, at Forsberg ville forlade den svenske trup - og ikke på grund af en skade.

Sverige spillede lørdag aften sin første kamp i EM-kvalifikationen mod Rumænien og fik en fornem start med en 2-1-sejr på hjemmebane.

Emil Forsberg er en af de største stjerner på det svenske landshold. Her i kampen mod Rumænien lørdag. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Emil Forsberg er en af de største stjerner på det svenske landshold. Her i kampen mod Rumænien lørdag. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Emil Forsberg blev skiftet ud med godt 25 minutter igen, og ifølge Aftonbladet så han alt andet end tilfreds ud, da landstræner Janne Andersson havde taget beslutningen om at pille Leipzig-spilleren ud.

Ifølge Aftonbladet skulle Forsberg være så skuffet, at han har forladt truppen for denne gang, selvom Sverige har en vigtig EM-kvalifikationskamp tirsdag mod Norge.

Det svenske fodboldforbund skriver på sin hjemmeside, at Emil Forsberg mærkede lidt til en gammel skade, og han derfor er taget til Leipzig for at restituere.

Emil Forsberg er også for relativt kort tid siden kommet tilbage fra en langtidsskade, og Janne Andersson siger ifølge de svenske medier, at han havde regnet med en times spilletid til Forsberg, da han ikke har spillet mere for Leipzig.

Emil Forsberg i samtale med Janne Andersson under Sveriges kamp mod Tyskland ved VM i Rusland. Foto: Odd ANDERSEN Vis mere Emil Forsberg i samtale med Janne Andersson under Sveriges kamp mod Tyskland ved VM i Rusland. Foto: Odd ANDERSEN

Det er dog ikke første gang, at der er skriverier om Forsbergs rolle på landsholdet.

Aftonbladet melder, at der tidligere har været knas mellem landstræneren og Forsberg, da spilleren ikke føler sig tilpas i den rolle, han spille på landsholdet. Det har Andersson dog afvist skulle være tilfældet.

Emil Forsberg takkede nej til den fremmødte presse, da de spurgte om interview efter Rumænien-kampen. Det samme gjorde i øvrigt den tidligere FCK-målmand Robin Olsen, som ikke ville tale om situationen i Roma.

Den svenske pressechef Jakob Kakembo Andersson siger til Aftonbladet, at de opfordrer alle spillere til at møde pressen efter kampen, men at det til syvende og sidst er spillernes egen beslutning.