Det gik alt for langt over stregen, da derbyet mellem Sporting Gijon og Real Oviedo sent lørdag aften blev fløjtet af.

Efter opgøret endte røg flere af hjemmeholdets spillere i totterne på Oviedo-målmanden Joan Femenias, der blev tildelt slag.

Det viser tv-optagelser.

Her kan man se, at ni spillere fra Sporting Gijon omringer og angriber Joan Femenias, inden en træner fra Oviedo langt om længe kommer ham til undsætning.

De spanske medier skriver, at Joan Femenias efter den intense sejr på 1-0 provokerede Sporting Gijons inkarnerede fans, og det udløste volden.

»Han ønskede at fejre sejren ud mod vores ultras, og det accepterer vi ikke. De ved ikke, hvordan de skal vinde,« sagde Sporting Gijon-anfører, Jean Sylvain Babin, efter kampen til cadenaser.

Især Gijon-spillerne Cristian Rivera og Alberto González 'Bertin' uddelte slag mod Femenias, mens han blev holdt af de mange andre spillere, og politiet trådte også til og eskorterede målmanden ud.

Der venter utvivlsomt et efterspil.