»Racistisk opførsel forstyrrer kampen.«

Sådan lød det gentagne gange fra stadionspeakeren på Tottenham Hotspur Stadium til Premier League-braget mellem Tottenham og Chelsea.

Dommer Anthony Taylor stoppede kampen i anden halvleg, efter at Chelsea-forsvarer Antonio Rudiger havde henvendt sig til ham.

Rudiger var involveret i en situation, hvor Tottenhams Son Heung-min fik rødt kort for at sparke ud efter netop Rudiger. Efter et VAR-gennemsyn blev dommeren overbevist om, at Son havde overtrådt reglerne.

Foto: EDDIE KEOGH Vis mere Foto: EDDIE KEOGH

Det fik tilsyneladende enkelte tilskuere op i det røde felt. Blandt andet blev der smidt et fuldt glas efter Chelsea-målmand Kepa. Og tilsyneladende også racistiske sange og tilråb.

Herefter kom meddelelsen med en opfordring om at stoppe den racistiske opførsel tre gange. Ifølge Uefa-regler kan en kamp suspenderes, hvis racistisk opførsel fortsætter efter to advarsler til tilskuerne.

»Rudiger kom hen til mig og fortalte, at han hørte racistiske sange mod ham, så jeg sagde det til dommeren,« fortalte Chelsea-anfører Cesar Azpilicueta efter kampen:

»Vi er meget bekymrede og klar over problemerne med racisme. Det skal stoppes. Det er et problem ikke bare i fodbolden, men også generelt i samfundet.«

Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Foto: JOHN SIBLEY

På trods af den gentagne advarsler blev kampen spillet til ende. Det endte med en 2-0-sejr til Chelsea.

Det dramatiske London-lokalbrag havde flere opsigtsvækkende episoder.

Foruden det røde kort til Son - og de racistiske sange - fik Chelsea tildelt et straffespark efter en alt for voldsom og klodset aktion fra Spurs-målmand Paulo Gazzaniga.

Også her krævede det dog, at dommer Taylor fik situationen til gennemsyn hos VAR-holdet, før han kunne træffe den korrekte beslutning.