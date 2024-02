En testkamp er ikke en venskabskamp.

I hvert fald ikke når FC København møder svenske Elfsborg, for her blev tændingen taget til et nyt niveau.

I de danske mestres 5-4-sejr blev der spillet virkelig hårdt, hvilket ifølge Bold.dk fik den danske træner Jacob Neestrup til at fare i flint.

Efter en tackling fra svenskernes Michael Baidoo på Rasmus Falk råbte FCK-træneren op og blev en del af en tumult med flere spillere. Gemytterne var ikke dæmpet på vej til pause, hvor den tidligere Brøndby-spiller Simon Hedlund lige ville give sit besyv med over for Neestrup.

De skændtes og endte ifølge mediet med at 'slå skulder mod skulder'.

Efter kampen var det dog mest dommeren, der fik hug af Neestrup.

»Vi skulle have spillet 11 mod 9 til sidst,« sagde han til fanmediet Copenhagen Sundays.

Også Tipsbladet var til stede i Portugal beretter om en særdeles hårdt spillet dyst.

Her får Hedlund hug for en alt for hård tackling mod FCKernes Diogo Goncalves.