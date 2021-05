Det er dramatiske scener, der lige nu udspiller sig i Manchester, hvor der senere er storkamp mellem Manchester United og Liverpool.

Det skyldes, at mange United-fans har protesteret de seneste timer, fordi de er utilfredse med klubbens ejere.

De har eksempelvis invaderet banen på Old Trafford, og deres opførsel har været så voldsom, at ordensmagten nu har brudt ind.

Politiet har nemlig ryddet pladsen foran det legendariske stadion ved at skubbe de mange fans tilbage.

This might be done. Mounted police now by the East Stand pushing back fans. pic.twitter.com/Lek7Syb8A1 — Carl Anka (@Ankaman616) May 2, 2021

Kampen skulle oprindeligt have startet klokken 17.30, men Premier League har meldt ud, at kamptidspunktet bliver rykket til senere.

Fansene er rasende på Glazer-familien, der har ejet den engelske storklub siden 2005. De mener, at ejerne tænker mere på penge end på klubben.

Der har været spekuleret i en aflysning, men Michael Oliver, der skal være kampens dommer, er ankommet til Old Trafford, og de tyder dermed på, at opgøret gennemføres.

De seneste meldinger fra Manchester er, at der er kommet ro på situationen. Alligevel har United-spillerne ikke forladt deres hotel, hvor protesterne begyndte for nogle timer siden.