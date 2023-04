Arsenals fodboldkvinder fik sig søndag aften en uhyggelig oplevelse med sig hjem fra Champions League-semifinalen mod Wolfsburg i Tyskland.

For da det engelske storhold – med danske Kathrine Kühl i truppen – var ved at lette fra Braunschweig Wolfsburg Lufthhavn, fløj en fugl ind i den ene motor og kort efter lød der et højt 'bang'. Det skriver Bild.

Og sekunder senere stod der flammer ud af den venstre motor på det store Boeing 737-fly.

Piloterne opgav straks at lette, og i stedet blev alle passagerer med stor hast evakueret.

Foto: RONNY HARTMANN Vis mere Foto: RONNY HARTMANN

Arsenals fodboldkvinder måtte derfor overnatte i Wolfsburg, og først mandag middag lykkedes det at komme på et fly hjem til London.

Klubben udsendte en pressemeddelelse, da spillerne landede – og her lød det blandt andet:

»Vi vil gerne takke personalet på flyet og i lufthavnen for al deres hjælp.«

London-klubben kan glæde sig over, at det lykkedes at få et brugbart resultat med sig hjem fra den første semifinale i Tyskland. Efter at have været bagud 0-2, lykkedes det Kathrine Kühl & co. at få et 2-2-resultat med sig til returopgøret i England.

