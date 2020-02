Sportsdirektøren i FC Barcelona, Eric Abidal, er kommet i modvind, efter han rettede kritik mod klubbens spillere i et interview med Sport.

Det fik Lionel Messi til at reagere, og nu gør Barcelonas præsident, Josep Maria Bartomeu, det samme. Han har kaldt 40-årige Abidal til samtale onsdag.

Kommentarerne kan få alvorlige konsekvenser for Eric Abidal, da det kan betyde, at hans dage i den spanske storklub er talte. Det skriver Sport.

Mødet mellem præsidenten og sportsdirektøren er onsdag, fordi Josep Maria Bartomeu var på forretningsrejse udenbys tirsdag.

Eric Abidals kritik af spillerne i Barcelona er ikke faldet i god jord hos Lionel Messi. Foto: ALBERT GEA Vis mere Eric Abidals kritik af spillerne i Barcelona er ikke faldet i god jord hos Lionel Messi. Foto: ALBERT GEA

Abidals kritik gik på, at han ikke syntes, at spillerne arbejdede hårdt nok under den tidligere træner Ernesto Valverde.

Det fik Lionel Messi til at smide en Instagram-story op på det sociale medie tirsdag:

'Når man taler om spillere, burde man give navne, for ellers mistænkeliggør man os alle og bidrager til ting, der bliver sagt, men som ikke er sikre', skrev han blandt andet.

32-årige Messi opfordrede ligeledes ledelsen i Barcelona til at tage ansvar for deres beslutninger uden for banen.

Lionel Messi og Eric Abidal har tidligere været holdkammerater i FC Barcelona. Foto: Gustau Nacarino Vis mere Lionel Messi og Eric Abidal har tidligere været holdkammerater i FC Barcelona. Foto: Gustau Nacarino

I løbet af onsdagen holder Barcelonas nuværende cheftræner, Quique Setien, pressemøde, fordi holdet skal møde Athletic Bilbao torsdag.

Om sagen vil blive nævnt yderligere, eller om der kommer en udtalelse fra FC Barcelona, er endnu uvist.

Eric Abidal har tidligere været spiller i Barcelona. Han spillede i klubben fra 2007 til 2013.

Abidal vendte tilbage som sportsdirektør i juni 2018.