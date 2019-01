Svensk fodbold er igen blevet ramt af en uheldig sag. IFK Göteborg oplyser tirsdag aften, at de har suspenderet en af sine spillere i mindst to uger.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Lørdag blev den unavngivne spiller kørt til afhøring af politiet, da han er mistænkt for mishandling af en kvinde. Han fik dog lov at forlade politistationen, da politiet stadig er igang med at efterforske, hvad der er op og ned i sagen.

»Sammen med spilleren og hans familie er vi blevet enige om, at det er bedst for alle parter, hvis han bliver hjemme i stedet for at deltage i den daglige træning eller andre aktiviteter som den kommende træningslejr,« lyder det fra IFK Göteborg.

Klubben kalder det for en svær situation for alle de involverede. Men som spillerens arbejdsgiver er de glade for, at han nu får ro til at tale med sin advokat og tage det derfra.

»De næste 14 dage får klubben bedre muligheder for at få et indblik i situationen. Ud fra de retsmæssige følger vil vi træffe en beslutning om, hvad der skal ske i fremtiden,« skriver klubben.

Så længe sagen pågår, vil klubben derfor heller ikke svare på nogen hypotetiske spørgsmål om sagen. De ønsker i stedet, at sagen går sin fair gang i retssystemet.

Anklageren i sagen siger til svenske Expressen, at spilleren stadig er »mistænkt af en hvis grund, men at han ikke ser nogen grund til, at han burde anholdes for nuværende«.