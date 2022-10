Lyt til artiklen

Der var topkamp i 1. division fredag aften, og det kunne mærkes på lægterne, hvor der var fyldt godt op på Hvidovres stadion til Vejles besøg.

Rekordmange 3.712 mennesker dukkede op til opgøret.

De mange fremmødte tilskuere fik imidlertid ikke nogen sejr at tage hjem på med 1-1, men der var da drama for pengene.

Mod slutningen af opgøret, da Hvidovre førte med 1-0, løb et stabsmedlem fra Hvidovre således ind på banen for at hjælpe Nicolai Clausen, der var blevet ramt i hovedet.

Problemet var bare, at han ikke havde fået lov at betræde banen, da spillet var i gang.

I samme sekvens kom Vejles udligning, og efterfølgende brokkede Hvidovres stabsmedlem sig så meget, at der blev stanget et rødt kort ud til ham.

Resultat gør, at Vejle fortsat fører 1. division, og at Hvidovre hænger i med et point op til Superliga-nedrykkerne.