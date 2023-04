»Vi må desværre meddele, at forhandlingerne om en 'værdiaftale' mellem Fanafdelingen, majoritetsejerne og Brøndby IF er afbrudt.«

Sådan lyder det i en udmelding fra Bestyrelsen i Fanafdelingen.

»Forhandlingerne er helt konkret afbrudt, fordi GFH (Global Football Holdings, red.) meget sent i processen har ændret markant ved hele præmissen for vores møder og forhandlinger; de har informeret os om, at de slet ikke ønsker en reel bindende aftale.«

»GFH har stillet det som et ultimativt krav, at alt det indhold, som er blevet debatteret og forhandlet de sidste mange måneder, udelukkende bliver lagt ud som et såkaldt ’Statement of Mutual Understanding and Cooperation’. Det vil sige, at det blot vil være en erklæring og altså ikke en bindende aftale mellem minimum to parter. Det er en så radikalt ændret præmis, at det er uacceptabelt for os.«

Sådan skriver bestyrelsen i en udmelding på fanafdelingens hjemmeside.

Heri lyder det desuden, at der siden sidste sommer skulle have været en løbende dialog om, at 'fanscenen skulle indgå en værdiaftale med Brøndby IF og/eller klubbens majoritetsejere ved tilfælde af et salg'.

Her skulle GFH ifølge fanafdelingen have givet udtryk for at ville arbejde for den aftale.

»I hele processen har det konsekvent, fra begge sider af bordet, været omtalt som en aftale mellem minimum to parter. Brøndbys bestyrelsesformand har sågar for nylig omtalt det som en 'værdiaftale'. Derfor er vi i Fanafdelingen forbløffede over, at man fra GFH’s side pludselig meddeler, at man udelukkende vil lave et ’statement’.«

Fanafdelingen giver udtryk for, at de to parter på nogle punkter har nærmet sig hinanden, men der har også manglet nogle ting.

Siden GFH købte klubben, har en del af Brøndbys inkarnerede fans været utilfredse.

Det er blandt andet kommet til udtryk under klubbens kampe, hvor der har været protester, ligesom de har været stille under kampene og dermed ikke har leveret vokal opbakning.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Brøndby IF samt klubbens bestyrelsesformand Jan Bech Andersen.