Dramaet omkring Lionel Messi og et muligt exit fra FC Barcelona lader til at fortsætte.

Selvom der er uro i kulissen, var det forventet, at Lionel Messi ville møde op sammen med resten af Barcelona-spillerne for at få taget coronatest søndag formiddag. Men argentineren er blevet væk.

Det skriver den spanske journalist Marcelo Bechler i et opslag på Twitter.

'Det var forventet, at Messi lige nu ville være i Barcelona til coronatest, men han vil ikke lade sig teste. Han kommer ikke, fordi han allerede har sendt en officiel udmelding til FC Barcelona, hvor han siger, han ikke længere er spiller i klubben,' skriver Bechler, som også var manden, der kunne afsløre, at Lionel Messi vil væk fra den spanske storklub.

Messi é aguardado neste momento no CT do Barcelona, mas não irá fazer os exames da pré-temporada.



Não vai porque já enviou um comunicado oficial ao Barcelona dizendo que deixa de ser jogador do clube, apoiando-se na cláusula de rescisão unilateral. — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 30, 2020

Også det spanske medie Mundo Deportivo skriver, at argentineren ikke er til at se. Alle andre spillere er mødt op - danske Martin Braithwaite var blandt de første - men Lionel Messi skal Ronald Koemann spejde langt efter.

En Twitter-bruger spørger Marcelo Bechler, om Messis beslutning om at blive væk er endnu et led i en plan om at lægge pres på FC Barcelona-ledelsen. Men det tror journalisten ikke.

'Det er intet pres. Messi forstår det sådan, at han ikke længere er Barcelona-spiller, og det har han allerede meddelt klubben,' skriver Marcelo Bechler.

Allerede lørdag aften gik der rygter om, at Lionel Messi ikke ville møde op, fordi FC Barcelona ikke ville forhandle med ham. Og Marcelo Bechler skriver, han tror at Messi ønskede en forhandling netop for ikke at trække situaitonen i langdrag.

Lionel Messi ønsker at forlade klubben denne sommer, og han mener at have ret til at gøre det kvit og frit, da det var en del af hans kontrakt.

Barcelona mener derimod, at Messi skulle have meddelt dem det ønske inden 10. juni, som der står i kontrakten. Og klubledelsen køber ikke Lionel Messis vurdering af, at coronapausen skulle have skubbet denne deadline.

Og dagens beslutning kan få konsekvenser.

For har han ikke en negativ coronatest, kan han ikke træne. og derfor er der nu lagt op til endnu mere kaos.

Lionel Messi ønsker ifølge flere spanske medier en ordentlig afsked på sin tid i Barcelona, men det ser han ikke ud til at kunne få, da Barcelona slet ikke vil af med den største stjerne i klubben og en af de største fodboldspillere på kloden.

Hvad det ender med, vil tiden vise. Det har tidligere været fremme, at Manchester City skulle føre i kampen om argentinerens underskrift. Noget, der ville genforene Lionel Messi med Pep Guardiola.

Et billede af netop Guardiola satte lørdag gang i rygterne. Han ankom nemlig til Barcelona fredag eftermiddag, og selvom han er catalaner og derfor fra tid til anden er på besøg i byen, har det alligevel vakt opsigt, og mange spekulerer i, om det betyder, at transferen kommer til at ske.

Således er det blevet et stort tema på de sociale medier, at Guardiola har ladet sig fotografere i byen, samtidig med at dramaet omkring Lionel Messi nærmest udvikler sig fra time til time.