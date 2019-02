Sikke et drama.

AGF førte 1-0. Ikke desto mindre endte det i søndag eftermiddags Superliga-kamp på Ceres Park i Aarhus med sejr på 2-1 til FC Midtjylland, der sluttede med ni mand på banen eftersom såvel Paul Onuachu som Marc Dal Hende blev udvist.

I øvrigt sluttede AGF kampen med kun 10 spillere på banen.

Det skyldtes, at Casper Højer Nielsen i dommerens tillægstid blev udvist.

1. Veludviklet midtjysk moral

FC Midtjylland var spillemæssigt et pænt stykke under vanlig standard. Alligevel sikrede cheftræner Kenneth Andersens tropper sig en sejr på 2-1 over AGF. Det lignede ellers sejr til AGF, da Jakob Ankersen bragte aarhusianerne foran 1-0, men det truende nederlag blev takket være god moral og en stærk fighterindsats vendt til sejr.

2. Akrobaten Onuachu

Ganske vist er Paul Onuachu intet mindre end 201 centimeter høj. Ikke desto mindre behersker han sin krop bedre end flertallet. Det førte han bevis for, da han i kampens 39. minut var leveringsdygtig i en perfekt udført saltomortale momentet efter han tæt inde foran mål havde udlignet til 1-1. Herudover scorede nigerianeren til 2-1 efter pausen, hvorefter han i indeværende Superliga-sæson er oppe på 14 fuldtræffere. Paul Onuachu kom dog ikke til at spille kampen til ende eftersom han midt i anden halvleg blev udvist efter at have modtaget sit andet gule kort. I det hele taget blev det en dramatisk affære. Udover Paul Onuachu fik FC Midtjylland også udvist Marc Dal Hende, og samme skæbne overgik AGFs Casper Højer Nielsen.

3. AGF-målmand har høj klasse

AGF har i Kamil Grabara hentet en glimrende målmand på lejekontrakt i Liverpool FC frem til sommer. Således viste den 195 centimeter høje polak høj klasse, da han i kampens 20. minut på nærmest mirakuløs vis reddede et kvalificeret hovedstødsforsøg fra FCM-angriberen Paul Onuachu. Imidlertid lykkedes det ham ikke at præstere sit tredje clean sheet i indeværende forårssæson, da han to gange blev passeret af Paul Onuachu.