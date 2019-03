Lige pludseligt gik det voldsomt for sig.

Kort før pausen i fredagens skotske opgør mellem Hibernian og Rangers, fik gæsternes anfører, James Tavernier, sig en kraftig overraskelse.

Med bolden ude af spil indtog en hætteklædt ung mand banen.

Han løb direkte hen mod Tavernier og sparkede bolden væk, inden de to begyndte at skubbe til hinanden.

Siden blev den pågældende person ført bort af politiet.

Rangers førte 1-0 på det tidspunkt, da den formodede Hibernian-fan løb ind på banen. Kampen endte dog 1-1

Hibernian kæmper lige nu for at beholde sin plads i top seks, der giver adgang til et mesterskabsslutspil. For Rangers, der har Steven Gerrard som træner, kæmper man med om mesterskabet. De er syv point efter Celtic på førstepladsen.

