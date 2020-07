Optakten til årets finale i Sydbank Pokalen har ikke været helt gnidningsfri.

For Sydjyllands Politi oplyser, at det har været nødvendigt at reagere overfor nogle af de fans, der er mødt op.

'Fangrupperinger har på stadion desværre afbrændt en del fyrværkeri. Det betød, at vi måtte foretage nogle anholdelser. Anholdelserne gav en del uro. Derfor måtte vi bruge den fornødne magt for at få genoprettet roen,' oplyser kredsen på Twitter.

Årets pokalfinale bliver spillet i Esbjerg, og det er AaB og Sønderjyske, der skal i aktion. Kampen starter klokken 20.00, og der er plads til 1.763 tilskuere.

Video fra stedet viser også, hvordan politiet er til stede inden opgøret med deres hunde, som de var nødt til at tage frem.

Inden kampen var Sydjyllands Politi også ude med en påmindelse, fordi retningslinjerne for coronavirus stadig gælder i byen.

'I forbindelse med pokalkampen vil vores dialog-betjente i de gule veste være på gaden. Hos dem vil I kunne få hjælp og vejledning. Husk at uden for stadion og i byen gælder forsamlingsforbuddet for grupper på over 50 stadig,' skrev de tidligt onsdag eftermiddag.

'Mange fodboldfans vil kigge indenfor på værtshusene i Esbjerg i forbindelse med pokalfinalen. Hvor mange, der må være det enkelte sted, fremgår af de vejledninger, der er sat op på stedet. Husk hele vejen igennem de gode råd om håndvask, håndsprit og afstand,' lød det derudover fra politiet.

For der bliver uddelt en helt ny pokal til den spiller, der bliver 'Årets pokalfighter' i finalen, da den gamle pokal er blevet væk. Det var norske Gustav Wikheim, der vandt pokalen sidste år - men han er siden blev solgt til Al Fateh i Saudi-Arabien, og det i forbindelse med den flytning, at pokalen er forsvundet.

Nordmanden forklarer til Tipsbladet, at pokalen 'formentlig' ligger i en flyttekasse et sted. For hans kæreste flyttede samtidig tilbage til hjemlandet med en del af deres møbler og inventar, der endnu ikke er pakket ud.

Samtidig var hverken Gustav Wikheim eller hans daværende danske klub, FC Midtjylland, klar over, at der var tale om en vandrepokal. Den skulle altså efter 2020-udgaven af finalen traditionen tro afleveres videre til 'Årets pokalfighter'.

