Der er udbrudt et større kaos i Serie A.

For grundet coronasmitte hos flere af spillerne i den italienske storklub Napoli, er søndagens opgør mod Juventus i fare for at blive udsat eller afviklet uden kamp.

Årsagen skyldes, at de lokale sundhedsmyndigheder nægter at lade Napoli-klubben rejse til Torino, hvor Juventus har hjemmebane, på grund af frygten for covid-19.

Det skriver det italienske sportsmedie La Gazetta dello Sport.

Flere Napoli-spillere er testet positive for coronavirus. Foto: CESARE ABBATE Vis mere Flere Napoli-spillere er testet positive for coronavirus. Foto: CESARE ABBATE

Juventus har dog ingen interesse i at imødekomme Napolis ønske om at udsætte kampen, og lørdag aften meldte Torino-klubben ud på sin hjemmeside, at de forsvarende italienske mestre stiller op til kampen som planlagt.

Derfor kan Ronaldo og co. ende med at få en skrivebordssejr på 3-0, da det ifølge Uefas regler gælder, at hvis en klub har 13 friske spillere til rådighed – herunder mindst én målmand – så skal opgøret finde sted.

Napoli-spillerne Piotr Zielinski og Eljif Elmas samt en person fra klubbens stab er for nylig blevet testet positive for coronavirus, og derfor frygter myndighederne nu et nyt smitteudbrud i Serie A, hvis søndagens brag bliver spillet.

Tidligere på ugen kom det frem, at Serie A-klubben Genoa var ekstremt hårdt ramt at coronasmitte, hvor 22 spillere og medlemmer af staben er smittede med den dødelige virus.

Cristiano Ronaldo og resten af Juventus kan risikere en skrivebordssejr søndag aften. Foto: TIZIANA FABI Vis mere Cristiano Ronaldo og resten af Juventus kan risikere en skrivebordssejr søndag aften. Foto: TIZIANA FABI

Blandt de smittede er de to danske landsholdsspillere Lasse Schöne og Lukas Lerager, som lige nu er sendt i isolation.

Napoli havde netop besøg af Genoa i sidste weekend, hvor danskerklubben blev klædt af med 0-6.

Det voldsomme coronaudbrud i klubben trak også tråde til dansk fodbold, da FC København netop havde hentet Peter Ankersen tilbage til Østerbro fra Genoa, da udbruddet blev kendt. Den historie kan du læse mere om HER.

Genoas kamp mod Torino i tredje spillerunde i Serie A er udsat til efter det voldsomme coronaudbrud.