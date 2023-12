Et dramatisk efterspil.

Det må man sige, at Kasper Schmeichels straffesparksredning for Anderlecht i 2-1-sejren mod storklubben Genk har fået.

Modstanderne mener nemlig, at kampdommerne begik en så grel fejl i kølvandet på danskerens redning, at man nu har indgivet en klage til dommerforbundet, hvor man kræver, at opgøret skal spilles om.

Derfor kan både Schmeichels og den danske matchvinder Anders Dreyers bidrag til Anderlecht-sejren altså risikere at blive annulleret.

Alt peger nemlig på, at Genk har en sag.

Sammenslutningen af professionelle dommere i Belgien har allerede erkendt, at der blev begået en fejl efter Kasper Schmeichels straffesparksredning i det 23. minut af kampen.

Her gav Schmeichel en returbold, der røg ud i fødderne på en Genk-spiller, Yira Sor, som scorede til 1-0. Troede han i hvert fald.

VAR brød nemlig ind og kaldte, at Sor var tyvstartet og løbet for tidligt ind i feltet, så han kunne nå først til bolden - og det fik kampdommeren til at dømme frispark til Schmeichel og Anderlecht.

Men hvad VAR og kampdommerne ikke fik med var, at også en Anderlecht-spiller var for tidligt på den. Og derfor skulle straffesparket være taget om.

Det indrømmer dommerne altså også nu på bagkant.

Nu skal de så tage stilling til, om fejlen er så alvorlig, at Anderlechts 2-1-sejr skal annulleres og de to hold må spille om.

Ifølge cheftræner for Genk, Wouter Vrancken, der undervejs blev udvist i opgøret, er der præcedens for dén beslutning.

»Det er det, jeg tænker. At spille kampen om. Det er en fejl, og der har været en lignende situation i Beerschot-Virton, og den kamp blev spillet om,« siger han til Het Nieuwsblad.

Julefred er der ikke meget af i den belgiske liga.