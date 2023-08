Onsdagens kvalifikationskamp til CL blev til et FCK-avancement over Raków Czestochowa.

Men efterfølgende er der opstået optøjer udenfor stadion.

Her er de polske fans blevet mødt af betjente med hunde og hævede politistave, fortæller B.T.s udsendte.

Videoer og billeder fra stedet viser, at mindst en person er lagt i håndjern, mens en anden skal være blevet overrumplet af en politihund.

Vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Simon Hansen, forklarer, at det »samlet set har været en rolig kamp« trods »kortvarig dårlig stemning mellem de to fangrupper«.

Politiet arbejde består lige nu i at få fans væk fra området, lyder det.

»Det giver lidt tumult,« siger Simon Hansen og afviser, at der har efter kampen har været slagsmål mellem fans.

»Det er bare et spørgsmål om, at nogle fans ikke vil følge vores anvisninger. Vi siger, de skal noget, og de ønsker noget andet,« lyder hans kommentar til de hektiske billeder.

Politiet vil være til stede i »den kommende time eller to«, slutter vicepolitiinspektøren.

