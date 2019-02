En af Manchester Citys fans kom onsdag aften alvorligt til skade efter Champions League-braget mod Schalke 04.

Det fremgår af den engelske klubs hjemmeside.

'Manchester City er bekendt med et formodet overfald efter kampen på VELTINS-Arena i Tyskland i går aftes.'

Sådan skriver klubben, der vandt opgøret med 3-2.

Manchester City vandt 3-2 i den første kamp mod Schalke 04. Foto: PATRIK STOLLARZ Vis mere Manchester City vandt 3-2 i den første kamp mod Schalke 04. Foto: PATRIK STOLLARZ

Manchester City oplyser desuden, at de har indgået et tæt samarbejde med politiet i Manchester og i Tyskland for at få mere information omkring hele sagen.

'Flere af klubbens medarbejdere er blevet i Tyskland for at støtte familien til den tilskadekomne City-fan, der lige nu er i kritisk tilstand på hospitalet,' skriver den engelske storklub. Derudover opfordrer Manchester City til, at politiet bliver kontaktet af personer, der kender til sagen.

Klubben oplyser hverken alder eller køn på den tilskadekomne, og det vides ikke, om det er en mand eller kvinde.

Det er langt fra første gang, at en fan kommer til skade i forbindelse med fodboldkampe. Tilbage i december gik det galt inden en kamp mellem Inter og Napoli. Her blev en 35-årig fan kørt ned inden kampen efter en masse tumult, og sammenstødet med bilen endte med at koste ham livet.