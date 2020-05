En af de senere års mest omtalte drabssager kaster nu sin skygge ind over fodbolden i Newcastle United.

For kvinden Hatice Gengiz, der var forlovet med den systemkritiske journalist Jamal Khashoggi, der blev dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i 2018, har sendt et åbent brev til klubbens fans.

I brevet beder hun fansene om at stille sig kritisk over for klubbens mulige nye ejer, kronprinsen af Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman.

»Jeg ved, at I er fristet af hans tilbud for at komme ud af den alvorlige situation, der har ødelagt jeres klub i så mange år,« skriver Hatice Cengiz blandt andet i brevet, inden hun fortsætter:

Hatice Cengiz var forlovet med Jamal Khashoggi, inden han blev dræbt i Istanbul i oktober 2018. Foto: FABRICE COFFRINI Vis mere Hatice Cengiz var forlovet med Jamal Khashoggi, inden han blev dræbt i Istanbul i oktober 2018. Foto: FABRICE COFFRINI

»Men kronprinsen er anklaget for at have beordret mordet på Jamal.«

Siden Jamal Khashoggi blev dræbt under et besøg på konsulatet i oktober 2018, har rygterne svirret om, at Mohammed bin Salman var indblandet i mordet.

Eksempelvis har den amerikanske efterretningstjeneste CIA fortalt, at mordet blev beordret af den saudiarabiske prins. Det er dog aldrig blevet endeligt bevist.

I brevet til fansene kommer Hatice Cengiz også med en forklaring på, hvorfor kronprinsen ikke er blevet stillet til ansvar for mordet på hendes forlovede.

Journalisten Jamal Khashoggi (tv.) blev dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i oktober 2018. Siden da er Saudi-Arabiens kronpris, Mohammed bin Salman (th.), blevet beskyldt for at have beordret mordet. Foto: MOHAMMED AL-SHAIKH, OSCAR DEL PO Vis mere Journalisten Jamal Khashoggi (tv.) blev dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i oktober 2018. Siden da er Saudi-Arabiens kronpris, Mohammed bin Salman (th.), blevet beskyldt for at have beordret mordet. Foto: MOHAMMED AL-SHAIKH, OSCAR DEL PO

»Alle troværdige undersøgelser har påvist hans ansvar. Han er ikke blevet stillet for en domstol i sit eget land, da han styrer det med jernnæve,« skriver Hatice Cengiz.

Hun opfordrer derfor Newcastle-tilhængere til at overveje, om det er den rigtige beslutning at lade Mohammed bin Salman overtage klubben.

»Vi må aldrig glemme, at mordet på Jamal er et blandt mange grusomheder beordret af kronprinsen og hans inderkreds,« skriver Hatice Cengiz og fortsætter med en opremsning af uhyrlighederne:

»Der er rapporteret om, at de har fængslet og udøvet tortur mod adskillige modstandere og kvinderettighedsforkæmpere, de har dræbt og lemlæstet civile under krigen i Yemen, og de har endda forfulgt kronprinsens egne familiemedlemmer. Det er, hvem han i virkeligheden er, og det er helt sikkert ikke, hvad I vil have jeres klub til at være.«

Overvågningsbilleder uden for Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul viser nogle af de sidste øjeblikke, inden Jamal Khashoggi blev dræbt. På billedet står han sammen med sin tidligere forlovede, Hatice Cengiz. Foto: HANDOUT Vis mere Overvågningsbilleder uden for Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul viser nogle af de sidste øjeblikke, inden Jamal Khashoggi blev dræbt. På billedet står han sammen med sin tidligere forlovede, Hatice Cengiz. Foto: HANDOUT

Hatice Cengiz fortsætter derefter brevet med at opfordre fansene til at vise deres utilfredshed med den potentielle nye ejer over for 'Premier League, klubledelsen, byens ledere og verden'.

»Vi skal ikke lade det smukke fodboldspil blive skændet af dem, der ikke er passionerede om sporten, men kun er interesserede i at bruge det til at skjule deres chokerende gerninger,« skriver Hatice Cengiz og tilføjer:

»Nu er det på tide at stå sammen for spillet, for jeres klub, for jeres by og for jeres land og smække døren i til denne aftale.«

»Det er ikke en livline for jeres klub, men det er snarere det værst mulige udfald for alle os anstændige og omsorgsfulde mennesker,« slutter Hatice Cengiz brevet til Newcastle-tilhængerne.

Overblik over Jamal Khashoggi-sagen 2. oktober 2018: Journalisten Jamal Khashoggi går ind i Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul, Tyrkiet, for at hente ægteskabsdokumenter. Hans tyrkiske forlovede venter udenfor. Det fremgår af overvågningskameraer. Dagen efter bliver han meldt savnet. 5. oktober: Den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, afviser, at Khashoggi er på konsulatet. 6. oktober: Det kommer frem, at Khashoggi sandsynligvis blev myrdet på konsulatet af en specialgruppe sendt til Istanbul. Gruppen forlod landet samme dag. 7. oktober: Medier rapporterer, at Khashoggi blev skåret op, fjernet i kasser og fløjet ud af landet. En af de mistænkte identificeres som en af kronprins Mohammed bin Salmans nærmeste. 20. oktober: Saudi-Arabien indrømmer mordet på Khashoggi. Det skete efter 'klammeri' og var en fejl, hvor de ansvarlige handlede på egen hånd, lyder det. 23. oktober: Den tyrkiske præsident Erdogan udtaler, at det brutale mord blev begået af en gruppe på 15 personer, som kom fra Saudi-Arabien. 16. november: CIA konkluderer, at kronprinsen var involveret. 3. januar 2019: I Saudi-Arabien starter retssag mod 11 personer, hvor den saudiarabiske statsanklager kræver dødsstraf til fem af dem. 19. juni: Efterforskning for FN indikerer, at Saudi-Arabiens kronprins og andre højtstående personer stod bag drabet på Khashoggi. 29: september: I et interview med CBS's '60 Minutes' gentager kronprins Mohammed bin Salman, at han ikke beordrede drabet, men at han påtager sig det fulde ansvar, 'eftersom drabet blev begået af personer, der arbejdede for den saudiarabiske regering'. Kilde: Ritzau.

På nuværende tidspunkt ejes Newcastle stadigvæk af Mike Ashley, der har været i klubben siden 2007.

Et eventuelt salg til den saudiarabiske kronprins vil efter sigende indbringe et beløb i omegnen af 2,5 milliarder kroner.

Hvis det lykkes Mohammed bin Salman at købe sig ind i Newcastle United, vil det ikke være den første klub på kongefamiliens hænder.

For Sheffield United, der også spiller i Premier League, er ejet af Mohammed bin Salmans fætter, Abdullah bin Musa'ad.