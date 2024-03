Kvindelandsholdet kvalifikationskampe og Nations League-kampe vises på DR indtil slutningen af 2027.

Kvindelandsholdets fodboldkampe vil også de næste år kunne opleves på DR.

En ny aftale med Dansk Boldspil-Union (DBU) giver således DR rettighederne til at vise alle kvindelandsholdets kvalifikationskampe til EM og VM samt kampe i Nations League frem til udgangen af 2027.

Det skriver DBU i en pressemeddelelse.

Jakob Høyer, kommunikationschef og konstitueret kommerciel direktør i DBU, glæder sig over aftalen.

- Kvindelandsholdet har begejstret de seneste år med flot fodbold, en ottendedelsfinale til VM og fire sejre i Nations League. Holdet oplever stigende fanopbakning og går ind til et spændende 2024 med en billet til EM 2025 som det helt store mål.

- Vi er rigtig glade for, at danskerne og de rød-hvide fans også i fremtiden kan følge kvindelandsholdet på DR's kanaler, siger Jakob Høyer.

Anders Kern Boje, der er underdirektør i DR Nyheder med ansvar for sporten, er glad for forlængelsen, da den betyder, at DR's langsigtede strategi om at være med til løfte kvindefodbolden frem, kan fortsætte.

- Hos DR har vi vist det danske landsholds kampe gennem snart 10 år. Vi er kommet på fornavn med holdets profiler og har set dem vokse til stjerner på den internationale fodboldscene.

- Vores langsigtede strategi med at vise kvindelandsholdets kampe har været en seersucces, og jeg er glad for, at vi med den nye aftale nu kan bygge videre på den, siger Anders Kern Boje.

DR begyndte samarbejdet med DBU om at vise landsholdet i kvindefodbold i 2015.

Danmark spiller næste gang mod Østrig i en testkamp 28. februar.

Her kan Pernille Harder få comeback efter at have misset de to seneste samlinger på grund af en skade. Også Emma Snerle var tilbage for første gang siden VM, da landstræner Andrée Jeglertz torsdag udtog sin trup.

Her var der to mulige debutanter iblandt i skikkelse af keeper Amanda Brunholt fra FC Nordsjælland og midtbanespilleren Jóhanna Fossdalsá fra svenske BK Häcken.

Landsholdet skal være samlet fra 19. til 29. februar.

/ritzau/