Ligesom VM i Qatar i 2022 har DR og TV2 sikret sig tv-rettighederne til VM, når slutrunden afholdes i 2026.

Danskerne vil kunne følge med i VM-slutrunden i fodbold i 2026 hos landets to største tv-stationer.

DR og TV2 oplyser fredag i en pressemeddelelse, at de har sikret sig rettighederne til turneringen, der foregår i USA, Canada og Mexico og får deltagelse af 48 hold.

I forvejen har DR og TV2 rettighederne til VM om to år i Qatar samt EM i 2024 og 2028.

Hos TV2 glæder administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen sig over, at det er lykkedes at lande tv-rettighederne til at vise endnu en slutrunde.

- Gennem tiden har vi fejret mange store sportsbegivenheder sammen med danskerne.

- Det er en stor glæde, at vi nu kan føje endnu en VM-fodboldslutrunde til rækken af store samlende events, som fortjener at blive vist på de danske public service-stationer, siger direktøren i pressemeddelelsen.

Tv-rettighederne til EM i 2021 er købt Nordic Entertainment Group, der driver Viasat-kanalerne.

Tidligere på året sikrede TV2 sig rettigheder til at vise det danske herrelandsholds kampe fra 2022 til 2028.

I øjeblikket har Discovery Netværks rettighederne til landsholdets kampe.

/ritzau/