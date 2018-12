Et populært program er snart fortid på tv-kanalen DR1.

Således meddeler Danmarks Radio i en pressemeddelse, at man har besluttet at nedlægge søndag aftens 'Fodboldmagasinet', der i efteråret fik Josefine Høgh som vært - fordi hendes forgænger i rollen, Peter Møller, fik jobbet som fodbolddirektør i DBU.

»Fremtidens DR Sporten tager udgangspunkt i, at langt de fleste sportsbegivenheder finder sted i weekenden. Derfor udgår 'Sporten' på DR1 som selvstændigt program på hverdage, mens det stadig har sin faste plads i weekenden i forbindelse med TV-Avisen klokken 18. Derudover afløses 'Fodboldmagasinet' på DR1 om søndagen af et nyt sportsmagasin, som skal dække bredere,« siger DR-underdirektør Anders Kern Bøje, der er ansvarlig for sporten i DR.

Efter planen bliver 'Fodboldmagasinet', der primært har omtalt kampene i Superligaen, taget af DR's programflade til sommer.

Peter Møller, der her ses sammen med Tina Müller, var indtil august i år vært i DR Sportens »Fodboldmagasinet«.

Beslutningen er taget i forbindelse med den sparerunde, som Danmarks Radio er i gang med at realisere.

Til gengæld vil P3-programmet 'Liga', der også har sit primære fokus på dansk fodbolds bedste række, fortsat eksistere.

I forhold til erhvervelse af transmissionsrettighederne til de helt store sportsbegivenheder siger Anders Kern Boje:

»Selv om vi også her må spare, er vi alligevel stolte over at kunne præsentere en liste, hvor langt de fleste store sportsbegivenheder er med. Dermed opfylder vi fortsat vores ambition om at samle danskerne om de store begivenheder, som vi sidst så det ved sommerens VM i fodbold,«

DR Sportens rettigheder DR Sporten forhandler løbende om transmissionsrettighederne indenfor forskellige idrætsgrene, men foreløbig ser listen med de begivenheder, DR allerede har kontrakt på, sådan ud: VM i kvindefodbold 2019

Kvindefodboldlandsholdets hjemmekampe frem til 2023

VM i håndbold 2019 + 2021 (delt med TV 2)

Champions League, håndbold til 2020 (delt med NENT), hvor rettighederne udløber

Tour de France 2019 (delt med TV 2)

Skiskydning, VM og World Cup til 2022

Atletik-EM i 2019

PostNord Danmark Rundt til 2023

Superliga-highlights og -radio til 2021

DBU-landshold, radio (inkl. kvalifikationskampe på udebane) til 2022

Olympiske Lege 2020 (delt med Discovery)

Paralympics 2020 (delt med Discovery)

VM i fodbold 2022 (delt med TV 2)

EM i fodbold 2020 (delt med NENT)

Tidligere har DR Sporten meldt ud, at man fra næste år vil ophøre med at sende Champions League-håndbold. Det samme gælder Tour de France, hvor transmissionsrettighederne udløber i sommeren 2019.