I DR's dokumentarserie 'Solgt til succes - de nye danske fodboldstjerner', der følger U21-landsholdet, bliver seerne inviteret med ind i omklædningsrummet efter en testkampssejr over Belgien.

Men hele den obligatoriske 'Hvem var det, der vandt i dag'-sejrssang får seerne ikke med. Den bliver tydeligt forkortet af DR, der har klippet 'store patter-tilføjelsen' ud af programmet. SE KLIPPET LÆNGERE NEDE I ARTIKLEN.

Og det har flere bl.a. Radio24Syv-programmet 'AK 24Syv' undret sig over. Og programmet har derfor kontaktet programmets redaktør, Mads Kromann, for at høre, hvorfor DR3's seere ikke må høre U21-landsholdsspillerne råbe 'store patter'.

»Det er fordi, jeg er bange for, at det ville være endnu et indlæg i en gammel debat, som på en eller anden måde er taget,« siger Mads Kromann til Radio24Syv.

Radio24Syv-værten spørger desuden redaktøren, hvem det er, han tager hensyn til?

»Til min histore!«

»Jeg tager en vurdering, før programmet er sendt. Hvad er bedst for den historie, som jeg synes er vigtig at fortælle. Men det kan sagtens være, at min vurdering er forkert,« siger Mads Kromann.

Debatten om 'store patter'-tilføjelsen blussede for alvor op i november 2017, da den antisexistiske forening Everyday Sexism Project Danmark opfordrede DBU til at skride ind over for omklædningsrum-råbbet.

»Vi taler om, hvordan alle de krænkelser kan ske, som der berettes om under hashtagget #MeToo, og det er ganske enkelt. Det er, fordi vi har en kultur, der tillader det, og en kultur, der lærer drenge at være ‘boys-will-be-boys’, hvor sexisme er en del af dette,« lød det dengang fra foreningen.

DBU havde dog ingen planer om at begrænse spillernes omklædningsrums-opførsel.