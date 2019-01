'Arsenal bliver nok en gang mestre, Arsenal bliver nok en gang mestre'.

Sådan lyder det i en besked, som mange har fået fra DR Nyheders app her til eftermiddag.

Beskeden blev sendt ud lidt før klokken 14, ligesom der også blev lagt en artikel på mediets hjemmeside med samme ordlyd. En artikel, der dog hurtigt blev fjernet igen.

Men det går hurtigt på internettet, og mange har allerede nået at dokumentere brøleren. Blandt dem er Discovery Networks' journalist Christine Møller, der som kommentar skriver 'Ikke i år, tror jeg'.

Sådan så meddelelsen fra DR Nyheder ud. Foto: Privat

'Fake news' lyder det fra en anden bruger på Twitter, der har delt beskeden fra DR, hvor der blot står 'Arsenal bliver nok en gang mestre' hele syv gange.

For Arsenal har da et pænt stykke op til førstepladsen i Premier League denne sæson. Med 41 point indtager den engelske klub lige nu femtepladsen i den bedste engelske række. Det er i øjeblikket Liverpool, der sidder på førstepladsen med 57 point, så rigtig meget skal altså flaske sig, hvis Arsenal skal blive engelske mestre denne sæson.

DR Nyheder har efterfølgende været ude for at beklage fejlen.

'Tidligere i dag udsendte vi ved en fejl en testartikel som tophistorie i DR Nyheder-appen. Beskeden lød "Arsenal bliver nok engang mestre". Der var tale om tilfældigt test-indhold udsendt ved en fejl. DR Nyheder beklager,' lyder det fra mediet.

Mange brugere fik beskeden på telefonen onsdag eftermiddag. Foto: Privat

B.T. har været i kontakt med DR Nyheder for at høre, hvad der er gået galt.

»Der er en medarbejder, som har siddet på kursus i vores system, Drupal. Ved en fejl kommer medarbejderen til at hoppe af øvelsessystemet og over i det rigtige system, hvorefter pushbeskeden ved en fejl bliver udgivet,« siger Christian Lindhardt, ledende redaktionschef hos DR Nyheder.

Også han beklager fejlen, der på de sociale medier medførte lidt røg - dog for det meste i en kæk og god tone.



»Det er vi kede af, og det er selvfølgelig dybt beklageligt. Sådan en fejl må ikke ske. Derfor vil vi også kigge på vores system for at sikre os, at sådan en fejl ikke sker igen,« siger Christian Lindhardt.