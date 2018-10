Thomas Delaney kom ikke noget alvorligt til i kampen mod Atlético Madrid onsdag aften.

Dortmund. Meget tyder på, at Thomas Delaney kan være hurtigt tilbage på banen, selv om han måtte forlade Dortmunds Champions League-kamp mod Atlético Madrid i utide onsdag aften.

Dortmund-træner Lucien Favre fortæller på et pressemøde, at danskeren ikke er kommet noget alvorligt til, og antyder at han kan være i spil til kampen mod Hertha Berlin på lørdag.

- Delaneys skade er ikke så slem. Vi må se, hvordan han kommer sig i de næste to dage, siger Favre ifølge Dortmunds Twitter-profil.

Der var spillet mindre end en halv time af Champions League-kampen, da Delaney lå i græsset, mens han tog sig til foden eller anklen.

I et par minutter forsøgte han at spille videre, men måtte ti minutter før pausen lade sig udskifte med Mahmoud Dahoud.

Trods danskerens uheld slap den tyske klub flot fra den svære opgave mod Atlético.

Kort efter, at Delaney havde forladt banen, bragte Axel Witsel Dortmund foran 1-0.

I kampens sidste 17 minutter scorede tyskerne yderligere tre gange, så kampen endte med en komfortabel 4-0-sejr, der understreger, at holdet har fået en kanonstart på sæsonen.

- Så god en start har vi sjældent fået. Kompliment til spillere og træner. Men vi tænker fortsat fra kamp til kamp, og der er ingen grund til at bryde ud i jubelarier, siger sportsdirektør Michael Zorc.

/ritzau/