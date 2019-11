Inter var foran med 2-0 ved pausen, men Borussia Dortmund leverede vildt comeback i Champions League.

Det så mere end sort ud for Borussia Dortmund tirsdag aften, og klubben bevægede sig på afgrunden til et forestående exit i Champions League, men efter 90 minutter mod Inter så det igen lyst ud for tyskerne.

Inter førte 2-0 ved pausen, men på en forrygende anden halvleg leverede Dortmund et vildt comeback og vandt med 3-2, og nu er Dortmund i en god position til at snuppe andenpladsen, der giver avancement til ottendedelsfinalerne.

Efter fire af de seks runder fører Barcelona gruppe F med otte point, og Dortmund følger efter med syv på andenpladsen. Inter ligger nummer tre med fire point, men er dog bedre indbyrdes i regnskabet med Dortmund.

Med forudsætningerne in mente vidste Dortmund, at tirsdagens kamp helst skulle udløse en sejr, men det begyndte værst tænkeligt for Dortmund, der havde Thomas Delaney på bænken og unge Jacob Bruun Larsen helt uden for truppen.

Allerede i det femte minut svigtede Dortmunds forsvar slemt, så Lautaro Martinez nemt kunne løbe igennem og score til 1-0 efter et kontraangreb.

Fem minutter før pausen slog italienerne til igen. Efter et fremragende angreb op igennem banen blev Matias Vecino spillet fri til scoring i feltet, og så kunne Inter gå til pause med føring på 2-0.

Men man skulle få et helt andet Dortmund-hold at se efter pausen. Fem minutter var afviklet, da et gennemspillet angreb førte til, at Achraf Hakimi scorede midt for mål til 1-2.

Godt ti minutter senere hjalp Inter til, da Dortmund udlignede. Et italienske indkast endte på Dortmund-fødder, og Julian Brandt førte bolden mod mål og scorede til 2-2.

Dortmund sad på det hele nu, og havde flere store chancer. Målet til 3-2 kom efter 76 minutter, og igen var Hakimi på spil. Inter-forsvaret blev splittet op, så Hakimi med en inderside kunne sende bolden under keeperen.

Et kvarter senere kunne hele stadion skrige i jubel efter et stort tysk comeback.

/ritzau/