Dortmunds maskot, Emma, er ikke den eneste bi på Signal Iduna Park her til eftermiddag.

Kort inden kampstart blev stadion invaderet af bier.

Bierne sad både på lamper og kameraerne, men værst af alt sværmede de også omkring udskiftningsbænkene på sidelinjen.

Det var så voldsomt, at Dortmunds brandvæsen var blevet tilkaldt.

Det er helt sikkert ikke sjovt at være kameramand i Signal Iduna Park lørdag eftermiddag, men endnu værre er det at være Dortmund-spiller – i hvert fald i skrivende stund.

Blot én sejr skal der til, før at det tyske mesterskab er i hus for første gang i 11 år.

Men Mainz med danske Bo Svensson i spidsen er på vej til at gøre det helt onde mod Dortmund.

I pausen fører Mainz med 2-0 på et mål af Andreas Hanche-Olsen og Karim Onisiwo. Og for at gøre ondt værre, har Dortmund-angriberen Sebastien Haller tilmed brændt et straffespark.

Der er drama – og bier – for alle pengene.