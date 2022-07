Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Borussia Dortmund og deres nyindkøb Sébastien Haller har fået den værst tænkelige nyhed.

Angriberen er blevet ramt af en tumor i testiklerne og er derfor taget hjem fra klubbens træningslejr i Schweiz.

Ifølge Dortmunds hjemmeside klagede Haller over utilpashed efter træningen mandag morgen og gennemgik derfor en række intensive lægeundersøgelser.

Efterfølgende blev tumoren blev fundet, og derfor vil 28-årige Haller nu gennemgå yderligere undersøgelser.

Angriberen fra Elfenbenskysten var flyvende i Æresdivisionen for Ajax Amsterdam i sidste sæson. Foto: MAURICE VAN STEEN Vis mere Angriberen fra Elfenbenskysten var flyvende i Æresdivisionen for Ajax Amsterdam i sidste sæson. Foto: MAURICE VAN STEEN

»Denne nyhed i dag kom som et chok for Sébastien Haller og for os alle. Hele BVB-familien ønsker Sebastien god bedring, og at vi snart kan kramme ham igen hurtigst muligt. Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at sikre, at han får den bedst mulige behandling,« lyder det fra Dortmunds sportsdirektør, Sebastian Kehl.

Dortmund skriver ligeledes, at de vil vende tilbage, så snart der er mere information om deres nye angriber fra Elfenbenskysten.

Det er kun knap to uger siden, at Haller skiftede hollandske Ajax Amsterdam ud med et liv i den tyske Bundesliga.

Men nu må den høje angriber vente på sin Dortmund-debut.

Foto: JEROEN PUTMANS Vis mere Foto: JEROEN PUTMANS

I sidste sæson scorede Haller 21 mål i 31 kampe i den hjemlige hollandske liga, og hele 11 mål på bare otte kampe i Champions League.

Han har tidligere tørnet ud for Auxerre, Utrecht, Eintracht Frankfurt og West Ham, og den triste nyhed har også spredt sig til Hallers tidligere holdkammerater, blandt andet Ham-spilleren Pablo Fornals.

»Vi beder med dig bror! Dette er bare endnu en sten på din vej. God bedring,« skriver han.