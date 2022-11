Lyt til artiklen

Resultatet af Champions League-kampen mellem FC København og Dortmund ville på forhånd ikke ændre noget for det videre avancement fra turneringen.

Men på tribunerne virkede det, som om der var liv eller død på spil for danskerne.

FC Københavns fans på Sektion 12 leverede fra start et imponerende stykke tryk på både vokal og i billeder, og da spillerne efter pausen kom ud til anden halvleg, blev der igen skruet op for stemningen, som blev tilføjet en masse affyring af fyrværkeri.

Holdene var her kommet ud til stillingen 1-1, som også blev kampens resultat, og synet imponerede Dortmunds træner, Edin Terzic.

»Da sektionen fyrede fyrværkeri af, spurgte Dortmunds træner mig, om det var, fordi jeg havde fødselsdag, og der sagde jeg bare, at det var, fordi vi havde scoret vores første mål,« siger Jacob Neestrups om sin kollegas undren undervejs i kampen.

Som altså endte med et point til hvert mandskab, så Jacob Neestrups hold slutter i gruppespillet med tre uafgjorte kampe og tre nederlag.

»Hver kamp under mig giver noget til os. Jeg synes, og det har jeg sagt i nogle uger, at vi har spiller lidt for mange krydser, men jeg synes, at pilen peger i den rigtige retning,« forklarer han og tilføjer om efteråret, hvor han selv blev sat ind som styrmand 20. september:

»Nu er der tre kampe tilbage og en vigtig uge, og så må vi snakke sammen om ti dage, men jeg synes, at holdet, min stab og jeg har fået sat et aftryk i forhold til den måde, vi tolker fodboldspillet i FC København. Det skal vi have gjort mere stabilt, og det tror jeg, at vi nok skal få gjort,« lyder det optimistisk.

FC København mangler at møde Lyngby og AGF i Superligaen samt Thisted i pokalen, inden holdet går på vinterferie.