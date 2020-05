Dortmund vandt stort over Schalke, men det mennesketomme hjemmestadion gjorde det til en mærkelig oplevelse.

Uden hjemmepublikum var lørdagens 4-0-sejr over Schalke 04 en underlig oplevelse for Dortmund-træner Lucien Favre.

Derbysejren i Bundesligaen var i sig selv tilfredsstillende, men det medførte ikke ekstase på lægterne.

Kampen blev nemlig spillet uden tilskuere på grund af strikse regler under coronapandemien.

- Der er ingen lyde. Du skyder på mål, du laver en god aflevering, du scorer - og der sker ingenting. Det er meget mærkeligt, siger Lucien Favre.

1-0-målscorer Erling Braut Haaland følte dog, at han og holdkammeraterne i Dortmund havde opbakning fra fansene, selv om klubbens store stadion var tomt.

- Normalt er der 80.000 tilskuere, men vi vidste, at vores fans støttede os hjemmefra, så vi var aldrig bange for noget.

- Vi vidste, at vi ville vinde, man kunne se, at vi havde fuld kontrol over kampen. Det var en rigtig god start.

- Jeg er selvfølgelig ikke i samme form som før pausen. Jeg har ikke spillet en kamp i syv uger, men jeg har arbejdet hårdt i perioden, så jeg er ikke overrasket, siger Haaland ifølge NTB.

Schalke-formand Clemens Tönnies var skuffet over at få så store bank af lokalrivalen.

- Selvfølgelig er jeg trist nu, fordi Dortmund vandt. Vi har meget at arbejde på, og jeg ved ikke, hvad der nøjagtig gik galt, men det må vi tale om.

- Jeg tror, at det her var en kamp, som vi vil tale om i mange år, siger Schalke-formanden ifølge dpa.

Schalke-profilen Daniel Caligiuri ærgrede sig også over de mange indkasserede mål.

- Vi fik ikke greb om kampen. Vi startede godt i anden halvleg, men da Dortmund kom på 3-0, blev det for vanskeligt at komme tilbage, siger Caligiuri.

/ritzau/