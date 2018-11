Borussia Dortmund-kanten Marco Reus mener, at det er alt for tidligt at begynde at snakke om guldmedaljer.

Borussia Dortmund tog en meget vigtig sejr, da de lørdag vandt med 3-2 over Bayern München hjemme på Signal Iduna Park, hvor både danske Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen var i aktion.

Klubbens anfører Marco Reus mener dog, at det er for tidligt at begynde at snakke om Bundesliga-titlen, selv om de nu har fået et fint forspring.

»Det er dejligt at have et forspring, men Bayern er meget stærke. Det er alt for tidligt at begynde at tale om Bundesliga-titlen, for der er også andre bejlere, såsom Borussia Mönchengladbach,« siger Reus til Sky Sports.

Foto: LEON KUEGELER Vis mere Foto: LEON KUEGELER

Selv om Dortmund vandt kampen, var Marco Reus dog ikke imponeret over sit eget holds indsats hele kampen igennem.

»Vi tænkte os ikke om i første halvleg. Det tog os lang tid at komme ind i kampen. Bayern lagde et tung pres fra start, men i anden halvleg spillede vi så med mere selvtillid. Det var en fantastisk kamp.«

Dortmund møder Mainz på udebane i næste kamp, som spilles d. 24. november på den anden side af landskampspausen.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com