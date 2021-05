Dortmund er sikker på at slutte i top-4 i Bundesligaen efter en sejr over Bo Svenssons Mainz på 3-1.

Borussia Dortmund bliver også i næste sæson en del af europæisk klubfodbolds fineste selskab.

Søndag sikrede klubben sig en plads i Bundesligaens top-4 og dermed en plads i Champions League-gruppespillet efter sommerpausen.

Det skete, da Bo Svenssons Mainz blev slået med 3-1. Sejren er Dortmunds sjette i træk i ligaen og sender holdet op på 61 point, hvilket er fire mere, end Eintracht Frankfurt har på femtepladsen med én kamp tilbage.

Mens det altså blev til et nederlag for Mainz, så har det alligevel været en god weekend for klubben. Lørdag blev dens overlevelse i Bundesligaen nemlig sikret, da rivalerne i nedrykningskampen fra Werder Bremen og Bielefeld begge smed point.

Dermed fuldendte Bo Svensson sin mission om at holde klubben i landets bedste række. Da danskeren overtog cheftrænerposten i januar, lå Mainz under nedrykningsstregen.

Dortmund satte sig hurtigt på kampen, og cirka midtvejs i første halvleg kom afkastet, da Raphaël Guerreiro sendte bolden i mål til 1-0. Kort før pausen blev også 2-0 ved Marco Reus.

Sorte skyer trak ind over Mainz. Bogstaveligt talt. Et voldsomt uvejr brød ud, mens holdene var i omklædningsrummet i pausen. Tung regn faldt over stadion akkompagneret af lyn og torden. Derfor blev starten på anden halvleg udskudt i cirka 20 minutter.

Mainz havde udnyttet den lange pause godt og spillede med optimisme fra anden halvlegs start. Generelt blev kampen mere jævnbyrdig, men spændende blev det altså aldrig.

Julian Brandt lukkede kampen, da han med cirka ti minutter tilbage scorede til 3-0. Kort inde i tillægstiden fik Mainz pyntet på resultatet, da svenske Robin Quaison reducerede på straffespark. Kort forinden var Thomas Delaney blevet skiftet ind for Dortmund.

