Ifølge Mario Götze var det uheldigt, at Borussia Dortmund smed sejren over Hoffenheim i Bundesligaen.

Trods en føring på 3-0 måtte duksen i Bundesligaen, Borussia Dortmund, lørdag nøjes med 3-3 og et point mod Hoffenheim.

Men holdet havde fortjent bedre, mener Mario Götze, der selv scorede til 2-0 og lagde op til et mål i den opsigtsvækkende kamp.

- Når man er foran 3-0 på hjemmebane og spiller 3-3, er det virkelig bittert. Det skulle ikke være sket.

- Vi gav intet væk i lang tid, og så begyndte tingene virkelig at gå imod os.

- Vi fortjente at vinde kampen, siger Dortmund-profilen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det begyndte at gå galt med et kvarter igen for den tyske topklub, der i kampen manglede karantæneramte Thomas Delaney.

Først reducerede Hoffenheims Ishak Belfodil til 1-3 efter 75 minutter. Kort efter blev det så 2-3, da den tjekkiske forsvarsspiller Pavel Kaderábek headede bolden i mål efter et Hoffenheim-pres.

Med to minutter tilbage kom den forløsende scoring så for Hoffenheim. Igen var algeriske Belfodil på pletten, da han headede et frispark fra Dennis Geiger i kassen.

- Vi havde chancer til at komme foran 4-0, så at spille uafgjort er en bitter pille at sluge, siger Dortmund-assistent Manfred Stefes.

- Vi forsvarede os for naivt og for snævert. Og uheldigvis tabte vi en mod en-duellerne, da det virkelig gjaldt, siger han.

Foruden Thomas Delaney måtte Dortmund undvære skadede Marco Reus, der sad ude med en lårskade.

Nederlaget betød, at Bayern München senere lørdag kravlede tættere på Dortmund med en sejr på 3-1 over Schalke 04.

Dortmund er fem point foran de forsvarende tyske mestre efter 21 spillerunder. Borussia Mönchengladbach er på tredjepladsen med otte point færre end førerholdet.

/ritzau/