Dortmund-målmand Roman Bürki tror, at Bayern München kan snuble i den tyske mesterskabskamp.

Lørdag aften skal den tyske storklub Borussia Dortmund i aktion for første gang, siden klubben i sidste uge fik en syngende 5-0-lussing af rivalen Bayern München.

I tyske medier er kampen udlagt som et symbol på Bayern Münchens nationale dominans, hvor storklubben selv i en mindre god sæson formentlig ender med at tage guldet qua konkurrenternes manglende stabilitet over en hel sæson.

Dortmund-spillerne har dog ikke givet op. Øretæven er parkeret, og holdet er fuldt fokuseret på at indhente Bayerns forspring på et enkelt point i Bundesligaen, siger målmand Roman Bürki inden lørdagens møde med Mainz.

- Vores mål er at slutte på førstepladsen, og vi frygter ingen.

- Jeg er ligeglad med, hvad folk siger om os (efter 0-5-nederlaget, red.). Det er det hold, som slutter på førstepladsen efter sæsonen, der har fortjent at blive mester. Og vi må huske på, at vi kun et point efter, siger Dortmund-målmanden ifølge AFP.

Der resterer seks spillerunder af sæsonen i Tysklands bedste fodboldrække. Mens Bayern München har ramt en god periode, har Dortmund-spillet haltet efter den korte tyske vinterpause.

Roman Bürki tror alligevel, der er en god mulighed for, at Bayern München snubler på vej mod mesterskabet.

- Vi skal vinde alle kampe, og så skal vi håbe, at Bayern snubler. Der var ingen, som forventede, at de mistede point mod Freiburg i hverken foråret eller efteråret, men det gjorde de, og det kan også ske mod andre hold.

- Det kan ske for os, men det kan altså også ske for Bayern, siger målmanden.

Dortmund døjer aktuelt med et voksende lazaret. Flere spillere er skadede eller tvivlsomme inden lørdagens kamp mod Mainz.

Det drejer sig om Lukasz Piszczek, Jadon Sancho, Dan-Axel Zagadou, Raphaël Guerreiro, Christian Pulisic og Paco Alcacer.

/ritzau/