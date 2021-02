Erling Haaland stod for to mål, den ene et regulært drømmemål, da Dortmund pryglede kriseramte Schalke 04.

Erling Haaland virker til at være en ustoppelig målmaskine, og lørdag leverede han en af sine smukkeste scoringer, da Borussia Dortmund sejrede med 4-0 i Ruhr-derbyet mod kriseramte Schalke 04.

Den 20-årige norske komet fik lidt for meget plads set med Schalke-øjne i feltet kort før pause.

Vandret liggende i luften trykkede Haaland til indlægget, i hvad der mindede om et sidelæns saksespark, og sendte bolden ind i det lange hjørne.

Drømmescoringen kom på tærsklen til pausefløjt og blot tre minutter efter, at Jadon Sancho havde gjort det til 1-0. Han udnyttede en fejl i Schalkes opbyggende spil.

De to hurtige scoringer var en kold spand vand i hovedet på de i forvejen hårdt pressede Schalkes-spillere, som er isoleret i bunden af Bundesligaen.

Holdet har kun skrabet sølle 9 point sammen efter nu 22 kampe i sæsonen. Og der er øjeblikkeligt et tilsvarende antal point op til den rigtige side af nedrykningsstregen.

Schalke skal have ros for at komme stærkt ud til anden halvleg, og kun en stolpeinderside stod i vejen for en vigtig reducering tidligt i anden halvleg.

Men når man er bundhold og i krise, så går tingene sjældent ens vej. Det gjorde det heller ikke for holdet fra Gelsenkirchen lørdag.

I stedet for reduceringen lukkede gæsterne kampen ti minutter senere, da Raphaël Guerreiro efter en times spil kombinerede hurtigt med Marco Reus.

Det skaffede den portugisiske back en stor chance i feltet, som han udnyttede usvigelig sikkert.

Erling Haaland fik lov til at lukke ballet med målet til 4-0 ti minutter før tid.

Thomas Delaney spillede de første 83 minutter på Dortmunds midtbane og leverede en god indsats.

/ritzau/