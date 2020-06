En af Dortmunds bedste spillere hedder Jadon Sancho, men han er muligvis snart fortid i den tyske storklub.

Ifølge London Evening Standard har Dortmund accepteret, at et Sancho-exit er uundgåeligt i løbet af sommeren.

Men selvom corona-krisen har påvirket økonomien i fodboldverdenen, holder tyskerne fast i, at de vil have lige i omegnen af en milliard kroner for den engelske kantspiller.

Og det skulle være Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, der er mest interesseret i at hente 20-årige Sancho for det enorme beløb.

Jadon Sancho ligner en spiller, der skal videre fra Dortmund. Foto: POOL Vis mere Jadon Sancho ligner en spiller, der skal videre fra Dortmund. Foto: POOL

Dortmund skulle være klar til at sælge den talentfulde kantspiller, fordi han tiltrækker sig for meget negativ omtale uden for kridtstregerne.

Senest har Jadon Sancho fået en bøde, fordi han var hos frisøren uden at overholde de medicinske og hygiejnemæssige regler.

Sportsdirektøren i Dortmund, Michael Zorc, siger ifølge Daily Mail, at englænderen kan være svær at håndtere.

»Jadon (Sancho, red.) er ikke kun fremragende og bemærkelsesværdig på banen, det er han også uden for banen. Nogle gange er det ikke helt nemt for os.«

Det er ikke kun Ole Gunnar Solskjær, der slikker sig om munden ved tanken om at få Jadon Sancho til Old Trafford.

Manchester United-stjernen Marcus Rashford har tidligere udtrykt tilfredshed om et muligt skifte.

»Han hører til den nye generation af spillere. Det er helt sikkert spændende at se, hvilken spiller han bliver. Jeg håber, vi en dag kan spille sammen – det ville være godt.«

20-årige Jadon Sancho har scoret 17 mål og lagt op til yderligere 16 for Dortmund i denne sæson.