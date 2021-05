Cirka 1,3 milliarder danske kroner.

Det er prisen, som Europas storklubber skal betale, hvis de vil købe Erling Braut Haaland i Dortmund i sommerens transfervindue.

Og den tyske storklub vil fastholde den enorme sum, selvom det ikke bliver til Champions League-fodbold i næste sæson. Det skriver Sky Sports.

Ifølge det engelske medie skulle Manchester City, Manchester United, Chelsea, Real Madrid og Barcelona være interesserede i at hente den brandvarme nordmand til sommer.

Nordmanden har lavet 25 Bundesliga-mål i indeværende sæson. Foto: RONNY HARTMANN Vis mere Nordmanden har lavet 25 Bundesliga-mål i indeværende sæson. Foto: RONNY HARTMANN

Dortmund indtager i skrivende stund femtepladsen i Bundesligaen. De er et point efter Frankfurt på fjerdepladsen, der giver adgang til den fineste klubturnering i næste sæson. Der er ni point tilbage at spille om.

Det kan dog være en idé for de interesserede klubber at væbne sig med tålmodighed. Haaland har nemlig en frikøbsklausul, der kan aktiveres fra juli næste år – og så vil prisen pludselig 'kun' være 557 millioner kroner for angriberen.

Dortmund forventer, at Haaland-lejren vil presse på for et skifte allerede til sommer, og en kilde har sagt til Sky Sports, at en krig kan udspille sig, hvis Champions League-kvalifikationen kikser.

Den 20-årige angriber har leveret varen i denne sæson, hvor det er blevet til 25 kasser bare i Bundesligaen.

Sidste sommer var Jadon Sancho Dortmunds helt store salgsobjekt. Her lavede tyskerne en aftale med den offensive spiller, om han kunne smutte, hvis nogen betalte cirka 900 millioner kroner, inden transfervinduet smækkede i.

Storklubben understreger, at de ikke kommer til at sætte Haalands prisskilt så lavt.