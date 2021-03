Den norske angriber blev lørdag ankelskadet mod Bayern München, men forventes klar mod Sevilla tirsdag.

Borussia Dortmund forventer at have Erling Haaland klar til næste uges Champions League opgør mod Sevilla, selv om den norske angriber blev ankelskadet i lørdagens opgør mod Bayern München.

Det siger klubbens træner, Edin Terzic, efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP.

20-årige Haaland scorede to mål i Dortmunds 2-4-nederlag, men måtte lade sig udskifte efter en time efter at have fået et større sår på bagsiden af anklen.

Edin Terzic siger, at nordmanden blev skiftet ud for en sikkerhedsskyld.

- Jeg går ud fra, at det går i orden til kampen mod Sevilla, siger træneren ifølge AFP.

Dortmund går ind til tirsdagens ottendedelsfinale i Champions League med en 3-2-føring fra første opgør i Spanien, hvor Haaland også scorede to gange.

Også Bayern München mistede en vigtig profil i lørdagens Bundesliga-brag, da forsvarsspilleren Jérôme Boateng blev knæskadet efter 70 minutter.

- Da han blev udskiftet, sagde han, at han fik et vrid i knæet. Vi har endnu ikke en klar diagnose, så vi må vente og se, hvad der sker nu, siger Bayern-træner Hansi Flick ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dermed er det altså usikkert, om forsvarsspilleren, der har tilbageerobret sin stamplads på holdet i denne sæson, bliver klar til de tyske mestres kommende opgør i ligaen og Champions League.

På trods af skaden til Boateng og de to indkasserede mål så er Flick tilfreds med sit holds præstation mod Dortmund.

- For tiden er det sådan, at hvis en modstander får en chance, så bliver vi straffet. Men vi hev op i os selv efter at være kommet bagud 0-2.

- Vi fortjente sejren til sidst, fordi vi dominerede kampen i en time. Holdet viste, at det vågnede op efter at være kommet bagud, siger Flick ifølge Reuters.

Bayern München har de sidste fem kampe lukket hele ni mål ind, hvor det er blevet til tre sejre, et nederlag og en uafgjort.

Holdet fører Bundesligaen med to point ned til RB Leipzig, der har danske Yussuf Poulsen på holdet.

/ritzau/