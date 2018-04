Borussia Dortmund lejede i januar Michy Batshuayi i Chelsea, og siden har angriberen hamret mål ind i Bundesligaen.

Det sidste mål i sæsonen kan dog være scoret for den 24-årige belgier, som højst sandsynligt ikke kommer til at spille mere i Bundesligaen i denne sæson.

Søndag blev han båret fra banen, da Dortmund tabte 0-2 til Schalke 04, og mandag er der trist nyt fra Dortmund.

»Michy Batshuayi pådrog sig en ankelskade i Ruhr-derbyet mod Schalke 04, og han går sandsynligvis glip af resten af sæsonen.«

»Der er dog en chance for, at han kan være med ved VM for Belgien,« skriver Dortmund i en meddelelse mandag ifølge Reuters.

Michy Batshuayi havde svært ved at få spilletid i Chelsea, som lejede ham ud til Dortmund i det seneste transfervindue, efter at Pierre-Emerick Aubameyang var solgt til Arsenal.

Angriberen har siden vist storform med ni scoringer i 14 kampe for Dortmund i alle turneringer.

Belgien spiller sin første kamp ved VM 18. juni mod Panama.

