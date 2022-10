Lyt til artiklen

De delte pointene tirsdag aften, og faktisk deler de også spiller.

For da de to klubber Sevilla og Borussia Dortmund tørnede sammen i den forgangne Champions League-runde, sad den danske stjerne Thomas Delaney og så på fra bænken.

I den pågældende kamp spillede landsholdsspilleren ingen nævneværdig rolle, da han så hele opgøret fra bænken.

Det gjorde han dog i sin tid i Borussia Dortmund, som den 31-årige midtbanespiller forlod i 2021. I den tyske klub er de nemlig stadig så glade for danskeren, at de efter kampen inviterede ham i omklædningen for at overrække en gave. Du kan se billedet nederst i artiklen.

Det viser et billede på klubbens Twitter-profil med den simple tekst: 'Tak, Thomas'.

På opslaget ser man Thomas Delaney stå med en række Dortmund-spillere med et banner og gule blomster, der overrækkes til danskeren. Delaney selv har også takket klubben for den flotte gestus på sin Instagram-profil.

Midtbanesliederen spillede for bundesligaklubben fra 2018 til 2021.

Delaney nåede i sine tid i den tyske klub at spille 62 kampe, og sammen med Dortmund vandt den danske stjerne DFL-Supercup i 2019 og pokalturneringen i 2021.

Kampen mellem Dortmund og Sevilla endte 1-1.