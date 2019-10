Thomas Delaney og Borussia Dortmund hentede tre vigtige point mod Slavia Prag, som brændte store chancer.

Med Barcelona og Inter som konkurrenter til ottendedelsfinalebilletterne i Champions Leagues gruppe E havde Borussia Dortmund hårdt brug for en sejr ude mod tjekkiske Slavia Prag onsdag aften.

Den kom da også i hus med cifrene 2-0, men det var ikke uden vanskeligheder mod et optændt hjemmehold i den tjekkiske hovedstad.

Real Madrid-lejesvenden Achraf Hakimi stod for begge kampens mål, da han først scorede med ti minutter til pause og i slutminutterne lukkede på en omstilling.

Thomas Delaney fik hele kampen for Dortmund, mens Jacob Bruun Larsen så til fra bænken på Eden Arena.

Sejren efterlader Dortmund på førstepladsen med fire point for to kampe før storkampen onsdag aften mellem gruppens to øvrige mastodonter.

De tre point skal Dortmund være glade for, for tjekkerne havde flere store muligheder for at smide grus i det tyske maskineri.

Efter den første snes minutter fik Lukas Masopust en friløber, men han blev den lille i duellen med Dortmund-keeper Roman Burki.

Også et frispark fra Nicolae Stanciu skabte problemer for det gæstende tyske mandskab, som dog også havde sine muligheder.

Den største tilfaldt Hakimi, der afsluttede et flot soloridt ved at afdrible den tjekkiske defensiv og lægge den kontrolleret i mål.

Kort efter kunne Hakimi være blevet dobbelt målscorer, men han brændte en stor chance i duel med Slavia-målmand Ondrej Kolar.

I anden halvleg blev initiativet overladt til Slavia Prag, som pressede på for en udligning og havde flere gode forsøg.

Den tjekkiske angriber Stanislav Tecl var tæt på at bringe værterne på 1-0, da han slap igennem i højresiden, men hans forsøg gik i sidenettet.

Hjemmeholdets ineffektivitet blev straffet i slutminutterne, hvor Hakimi afsluttede en kontra ved at lægge bolden mellem benene på Kolar og kunne lade sig udskifte som den store Dortmund-helt.

I Belgien var danske Joakim Mæhle med i hele kampen for Genk, der holdt Napoli fra scoringer og fik 0-0. Det var Genks første point, mens resultatet sender Napoli op på fire af slagsen.

Liverpool og Salzburg spiller senere onsdag i gruppens anden kamp.

/ritzau/