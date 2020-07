17-årige Jude Bellingham går direkte ind og styrker Dortmunds trup, siger sportsdirektør Michael Zorc.

Endnu et ombejlet stortalent har valgt at fortsætte karrieren i Dortmund.

Mandag blev Jude Bellingham præsenteret som ny spiller i Ruhr-klubben, der ifølge Sky Sports i første omgang betaler 25 millioner pund (205 millioner kroner) for Birmingham-spilleren.

Bellingham går dermed i fodsporene på holdkammeraterne Erling Haaland og Jadon Sancho, der også tog til Dortmund, da Europas storklubber begyndte at henvende sig.

- Den primære grund til hans beslutning var udsigterne, til det vi kan tilbyde på banen, siger Dortmunds sportsdirektør, Michael Zorc, på klubbens hjemmeside.

- Han har et enormt potentiale, som vi vil fortsætte med at udvikle sammen med ham over de kommende år. Han har allerede utrolige kvaliteter med og uden bolden og en stærk mentalitet.

- Jude vil med det samme styrke vores førstehold, men vi vil helt sikkert give ham al den tid, han skal bruge for at tilpasse sig det højere niveau.

Midtbanespilleren, som netop er fyldt 17 år, har underskrevet, hvad Dortmund kalder en "langvarig" kontrakt uden at specificere yderligere.

Han mangler stadig at spille en enkelt kamp for Birmingham, inden han slutter sig til sine nye holdkammerater 30. juli.

/ritzau/