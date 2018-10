Jacob Bruun Larsen har med en forrygende start på sæsonen fået sit gennembrud i Borussia Dortmund.

Den danske U21-landsholdsspiller har i fem kampe leveret tre mål og tre assister og demonstreret, at han kan gå en stor fremtid i møde i den tyske storklub. Men faktisk kunne han være endt i en anden tysk traditionsklub i det seneste transfervindue.

Jacob Bruun Larsen var udlejet fra Dortmund til Stuttgart i anden halvdel af sidste sæson, og her imponerede danskeren så meget, at Stuttgart forsøgte at købe danskeren fri i løbet af sommeren. Det afslører Michael Reschke, Stuttgarts sportsdirektør, overfor tyske Bild.

»Vi var villige til at betale den højeste transfersum i klubbens historie for ham. Vi har tilbudt Dortmund 12 millioner euro (cirka 89,5 millioner euro, red.). Men Michael Zorc (Dortmunds sportsdirektør, red.) ville overhovedet ikke tale om det, han afviste kategorisk et salg,« siger Retsche.

Foto: LEON KUEGELER

Stuttgart lod sig dog ikke sådan lige slå ud af kurs.

Klubben holdt øje med Jacob Bruun Larsen i Dortmunds træningskampe i håbet om, at han ikke ville få spilletid, og derfor ville have brug for et skifte for at fortsætte sin udvikling.

Men til sidst måtte Stuttgart give op.

»Der havde vi stadig et håb om, at det ikke ville være så godt for Jacob i Dortmund, også fordi konkurrencen på hans plads er stor. Vi håbede på, at der ville åbne sig en mulighed igen. Jacobs stærke pre-season var hans held og vores uheld. Favre (Lucien Favre, Dortmund-træner, red.) kan lide ham,« siger Michael Reschke.

Jacob Bruun Larsen bliver interviewet, efter Danmarks U21-landshold mandag slog Færøerne 3-0 og kvalificerede sig til EM. Bruun Larsen scorede til 1-0 i kampen. Foto: Henning Bagger

Under sit lejeophold i Stuttgart fik Jacob Bruun Larsen blot 104 minutters spilletid, men sportsdirektør Michael Reschke lægger ikke skjul på, at han synes, Bruun Larsen er noget helt ekstraordinært.

Derfor tror han også, at der venter den danske kantspiller en stor karriere.

»Jeg er i gang med min 40. sæson i professionel fodbold. Men i løbet af denne tid har jeg ikke oplevet fem spillere, der i denne alder var så langt og så moden som Jacob – med henvisning til hans selvmotivation, fodboldmæssige intelligens og karakter. Han er en top knægt.« siger han til Bild.

Jacob Bruun Larsen får mulighed for igen at gøre opmærksom på sine kvaliteter, når Dortmund på lørdag skal på besøg hos Stuttgart i Bundesligaen.