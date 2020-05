Titelbejleren Dortmund scorede seks mål i anden halvleg, da bundholdet Paderborn blev slået med 6-1.

Dortmunds guldchance i Bundesligaen er forsvindende lille efter nederlaget i topkampen mod Bayern München tidligere på ugen.

Men titelbejleren holder fortsat liv i den nærmest usandsynlige drøm om at vippe de seneste otte sæsoners tyske mester af pinden.

Søndag aften rejste Thomas Delaney og hans holdkammerater sig og spillede sig til en sikker 6-1-sejr på udebane over bundproppen Paderborn

Jadon Sancho scorede tre gange i en kamp, hvor samtlige syv scoringer faldt efter pausen.

Efter en målløs første halvleg skruede Dortmund op for effektiviteten og grundlagde sejren med to hurtige scoringer efter sidebyttet.

Der var spillet ni minutter, da Thorgan Hazard bragte gæsterne i front efter Emre Cans forarbejde og et usikkert indgreb af Paderborns keeper Leopold Zingerle.

Blot tre minutter senere øgede Jadon Sancho til 2-0, og da så bundholdet ud til at være slået knockout.

Den danske landsholdsspiller Thomas Delaney blev taget ud midt i anden halvleg, så belgieren Axel Witsel kunne få lidt tiltrængte kampminutter.

Der var optræk til spænding, da Paderborns Uwe Hünemeier reducerede på straffespark, men Dortmund slog kontra, og Sancho afgjorde endegyldigt kampen med sin anden scoring et kvarter før tid.

Kampen blev i det hele taget en stor opmuntring for det engelske stortalent, der har kæmpet med en skade og kæmper for at finde tilbage til formen fra før coronapausen.

Han fejrede sine scoringer ved at fremvise en t-shirt med støtte til den dræbte George Floyd, hvis død i disse dage er årsag til demonstrationer og optøjer i USA.

3-1-scoringen knækkede fuldstændig bundholdet, der gik i opløsning i slutfasen.

Fem minutter før tid gjorde Achraf Hakimi det til 4-1, Marcel Schmelzer øgede kort efter til 5-1, inden Sancho lavede sit tredje mål i kampens overtid.

Dortmund har dermed igen syv point op til Bayern München med fem runder tilbage i Bundesligaen.

/ritzau/